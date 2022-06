Beleuchtung für innen und außen – 10 tolle Ideen!

Jetzt geht es in den Außenbereich. Auch der Garten des Hauses kann mit der richtigen Beleuchtung schön in Szene gesetzt werden. Ob spätabends in einer lauen Sommernacht oder in der kalten Jahreszeit schon am Nachmittag – Gartenleuchten versprühen eine tolle Atmosphäre. Auf diesem Bild wurden gezielt einzelne Elemente des Gartens mit Licht betont, so zum Beispiel die Treppe und der zentrale Brunnen.