Vom tristen Anwesen zum ultra-modernen Haus

Nach der Sanierung kann nun eindeutig von einem Balkon gesprochen werden. Dieser wurde ganz besonders herausgearbeitet. Dabei wurde primär auf Holz als natürliches Material gesetzt, das somit eine wohlige und gemütliche Atmosphäre schafft. Um nicht nur von innen Zutritt zum Balkon zu erhalten, wurde ebenso an eine seitlich führende Treppe gedacht. Ein besonderes Highlight ist die gläserne, begehbare Platte direkt vor den bodentiefen Fenstern. Wer jedoch nicht ganz schwindelfrei ist, der sollte wohlmöglich besser die Sicht nach unten meiden. Vor allem am Abend wird dieser Bereich durch die indirekte Beleuchtung in ein besonderes Licht getaucht.