Ausgefallene Vasen

Diese moderne Glasvase, die wir bei nintek.design entdeckt haben, besteht aus einer großen Kugel, in der sich eine kleine Kugel befindet, welche die Optik eines Wassertropfens hat. Das Wasser für die Blumen wird in diesen Tropfen gefüllt, was dem Ganzen einen noch spannenderen Look verleiht. Die Tropfenvase wird von der Firma Serax in Belgien hergestellt und ist in zwei Größen erhältlich.