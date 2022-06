Kunterbunte Kinderzimmerwände

Unsere Experten von Murales maravillosos lassen Kinderträume wahr werden. Ihre Wandmalereien entführen uns in eine Welt der Fantasie, in der wir alle bereits gegen das Böse gekämpft, die Prinzessin gerettet und mit Freunden die wildesten Abenteuer erlebt haben. Vom Dschungelbuch über Donald Duck und Mickey Maus bis hin zu Märchen aus 1001 Nacht – wir haben unzählige Stunden damit zugebracht, unsere gezeichneten Helden auf ihren Abenteuern zu begleiten – ob vor dem Fernseher, auf der Hörspielkassette oder mit dem Comic-Heft. Und daran hat sich nichts geändert: Heute kommen die Helden der Kids direkt zu ihnen ins Kinderzimmer – von Hand gemalt auf jede Art von Wand. Egal, ob es die Abenteuer von Pumbaa und Timon sind, die Liebe zwischen Aladin und Jasmin oder das märchenhafte Feenland von Tinker Bell und Co. – bemalte Wände bringen Farbe und Leben in jedes Kinderzimmer und eine einzigartige, persönliche Note mit sich, an der sich nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen jeden Tag aufs Neue erfreuen.