Urlaubsdomizil im Schiefergebirge

Was erwarten wir von einem Ferienhaus? Es muss auf jeden Fall gemütlich und groß genug sein! Das Ferienhaus Stolte des Architekten Jürgen Hoffmann erfüllt all unsere Wünsche. In Titschendorf, einem kleinen Ort im thüringischen Schiefergebirge, wurde das Haus 2013 fertiggestellt und bietet Platz für zwei bis drei Personen. Auf 127m² Wohnraum findet sich garantiert auch genügend Stauraum für unsere Kleidung und Urlaubsausrüstung.

Und die Urlaubsausrüstung kann in dieser Gegend vielfältig sein, denn das Schiefergebirge lädt zum Wandern und zum Skilanglauf fahren ein. Sehen wir uns das Haus, in dem wir nach unserem Ausflug in die Natur entspannen können, einmal genauer an…