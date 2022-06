Was die niederländische Weihnachtszeit so besonders macht und von den Bräuchen und Traditionen in anderen Ländern abhebt, ist die Tatsache, dass hier nicht der 24. oder 25. Dezember den wichtigsten Feiertag und Höhepunkt dieser festlichen Zeit bilden, sondern der Nikolaustag, genauer gesagt der Nikolausabend, also der 5. Dezember. Bereits an diesem Tag gibt es die große Bescherung mit vielen Geschenken, viel Spaß und einem großen Fest. In kaum einem anderen Land ist die Tradition um den heiligen Nikolaus so fest verankert wie in den Niederlanden. Dementsprechend bekommt der Weihnachtsmann in unserem Nachbarland erst seit einiger Zeit überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt. Die Geburt Christi wird zwar auch hier mit einem festlichen Essen, dem Gang zur Kirche und einem großen Familientreffen gefeiert, aber traditionell gibt es an Weihnachten in den Niederlanden keine Geschenke und auch keinen Weihnachtsmann, wobei seit einigen Jahren der Trend verstärkt dahin geht, auch zu Weihnachten Geschenke unter den Baum zu legen.