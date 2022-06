homify 360°: Kupferfarbenes japanisches Einfamilienhaus

Unsere japanischen Experten sind immer ein Garant für hochwertige, minimalistische Projekte. Auch das Einfamilienhaus in Japan, das wir euch heute vorstellen wollen, zeigt die so typische Kombination von Moderne, Minimalismus und einem spannenden Matieralmix. Für letzteren zeichnet übrigens die gleichzeitige Verwendung von kühlen Materialien wie Edelstahl mit warmen Werkstoffen wie Holz verantwortlich. Das ungewöhnliche Gebäude steht in der Präfektur Aichi auf der Insel Honshū und ist nur circa 300 km von der Hauptstadt Tokio entfernt.

Was dieses Einfamilienhaus noch so besonders macht, seht ihr in dieser Ausgabe von homify 360°.