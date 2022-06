Kreative Wohnideen

Auch in der Küche ist Kreativität gefragt, beim Kochen wie bei der Einrichtung. Denn wer will schon tagein, tagaus dasselbe Gericht verspeisen? Dasselbe gilt für die Inneneinrichtung und für Küchenutensilien: Es sollte öfter etwas Neues her! Ein frischer Farbanstrich, bunt bedrucktes Geschirr oder witzige Küchenaccessoires helfen, den Kochbereich neu zu beleben.

Der Endlos-Julienneschneider der Triangle GmbH lässt uns beispielsweise mühelos ungewöhnliche Karottenspaghetti statt die langweilige Hartweizen-Variante zubereiten. Und auch das ausgeklügelte Design sorgt für neue Eindrücke in der Küche. So haben unser Auge und unsere Zunge etwas von dem schicken Küchenschneider.