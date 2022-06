Ein Chalet zwischen Tradition und Moderne

Was gibt es im Winter Gemütlicheres als eine schicke Hütte in den Bergen? Unsere Experten von Martinuzzi Interiors haben in Klosters in der Schweiz ein klassisches Chalet umgebaut und komplett neu gestaltet und eingerichtet. Das Ergebnis: ein gemütliches Zuhause, in dem sich moderner Luxus und naturbelassene Ursprünglichkeit die Waage halten und zum Entspannen und Wohlfühlen einladen. Hier kommen die beeindruckenden Bilder des Projekts.