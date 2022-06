Wie man kleine Räume gekonnt nutzt

Wer die Möglichkeit hat, der sollte in kleinen Räumen Wohnbereiche schaffen. Das macht den Raum optisch größer und verleiht ihm die gewisse Wohnlichkeit. In den 40 Quadratmetern, die diese Wohnung bereithält, wurde das gekonnt umgesetzt. Die Küche befindet sich in einer Nische und hält neben den Schränken sogar eine weitere Kochzeile bereit. Wenn man also gerade beim Kochen ist, kann man den Blick in den Raum sowie auf die vorgestellte Essecke schweifen lassen. Der hintere Raumteil wurde für ein Sofa, das zusätzlich als Gästebett genutzt werden kann, vorgesehen sowie für ein Sideboard, auf das man beispielsweise einen Fernseher stellen und Zeitschriften legen kann. Zumindest wird dadurch ebenso eine Wohnzimmer-Atmosphäre geschaffen.