Das Wohnen mit Schlafzimmer verbinden

Ein Dachgeschoss hat mit seinen Schrägen viele Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung der Möbel. Vor allem in den Schrägen muss mit einem genauen Maß gearbeitet werden. Die Weite dieses Raums lässt das Wohn- und Schlafzimmer sehr gut miteinander verbinden. Die Säulen in der Mitte des Raumes versprühen einen ganz besonderen Charme. Viele Fenster in den Schrägen lassen stets viel Licht hinein und der hochwertige Laminatboden wird dadurch perfekt in Szene gesetzt. Eingearbeitete Regale in der Wand sind eine sehr gute Lösung für Platzsparende. Der Zugang zur Dachterrasse sorgt zusätzlich für einen großen Lichteinfall. In solchen Raumverhältnissen sind selbst dunkle Wände kein Problem, denn das die Helligkeit macht es wieder wett. Ideal sind mehrere Farbakzente in natürlichen Farbtönen, denn sie bleiben immer zeitgemäß. Gleichzeitig könnt ihr damit perfekt den Wohn- vom Schlafbereich trennen. Moderne Dekorationselemente runden die stilvolle Atmosphäre perfekt ab.