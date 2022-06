StammTisch: Innovatives Design für unterwegs

Beim Stichwort Stammtisch denkt man sofort an große Tische in bayerischen Brauhäusern, an denen sich nicht mehr ganz junge Männer zum allwöchentlichen Bier verabreden, um dann miteinander mehr oder weniger wichtige Themen zu diskutieren. Der StammTisch vom Design Studio Niruk, um den es hier gehen soll, kommt da schon wesentlich cooler, individueller und flexibler daher. Und mindestens genauso gesellig wie die Weißbierrunde in der Dorfkneipe. Der StammTisch ist nämlich ein mobiler Stammplatz, den wir überall mit hinnehmen können, wo wir uns wohl fühlen möchten – egal, ob in die freie Natur oder in den Stadtpark, in den Garten oder auf den Balkon, in die Berge oder ans Meer. Es handelt sich dabei um eine Naturholzplatte, die mithilfe eines Spanngurts an einem Stamm befestigt wird und uns somit als praktischer Tisch und Ablagefläche dient. Manchmal sind die simpelsten Dinge eben einfach die genialsten!