Traumhaus am Wörthersee

Auch aus dieser Perspektive sieht man die Verkleidung mit Holzlatten und die schönen, großen Fenster besonders gut. Wo bei normalen Häusern das Auto steht, wird hier das Boot geparkt. Ganz so, wie es sich für ein Haus am See gehört. Im Hintergrund erkennt man am Ufer den Dreifachcarport, in welchem alle Nebengebäude untergebracht sind.