Naturstein im Badezimmer

Die Kombination aus Naturstein, Holz und Glas hat nicht nur eine besonders harmonische Wirkung, sondern macht dieses Badezimmer gleichzeitig zu etwas ganz Außergewöhnlichem.

Stil- und sinnvoll: Wie die Wanne in die Dachschräge integriert wurde. So geht zum Einen natürlich kein einziger Quadratmeter verloren und zum Anderen entsteht aus der Badewannen-Perspektive eine sehr gemütliche Atmosphäre. Die Formel zum Glücklichsein lautet also eigentlich ganz einfach: Schaumbad + Duftkerzen + Holzbalken!