Funktionale und originelle Küchenhelfer

An den Wänden ist kein Platz und auch sonst nirgendwo? Wie wäre es dann mit der Decke? Eine Hängevorrichtung, wie wir sie hier sehen, ist eine tolle Möglichkeit, wenn nur die Raumhöhe bleibt, um für weiteren Stauraum zu sorgen. Okay, verstaut wird in diesem Falle nichts. Aber farbige Töpfe und Pfannen sind ja auch viel zu schade, um sie hinter Schranktüren zu stellen. Aufgehängt machen sie deutlich mehr her und sind zudem sofort griffbereit.