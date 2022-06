Einen Fußboden gibt es in jedem Raum und er ist eines der am stärksten strapazierten Elemente unserer vier Wände. Fugenlose Zementböden sind eine tolle Alternative in der Fußbodengestaltung: Sie haben ein zeitloses Design, sind pflegeleicht und außerdem schnell zu verlegen. Und es gibt noch viele andere Vorteile: Durch die stetige Weiterentwicklung des Materials kommt die Spachteltechnik heute nicht mehr nur auf dem Fußboden zur Verwendung, sondern kann auf nahezu jeder glatten Oberfläche angewandt werden.

Unser Experte Marcus Müller hat sich mit seinem Unternehmen bereits seit Jahren auf dekorative Zementböden in Betonoptik spezialisiert; seine Firma bietet ihren Service der Herstellung und Verarbeitung von dekorativen Spachtelböden in Beton-Optik europaweit an und gibt damit Nutzflächen von Wohnungen und Büros, Ausstellungsräumen, Geschäften, Restaurants, Sport- und Fitness-Clubs, Feuchträumen, Kinos, Einkaufszentren und Hotelanlagen ein ganz neues Gesicht. Hier zeigt er uns die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und Vorteile des Materials.