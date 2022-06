Klar, der Shabby Style ist am stilechtesten mit pastelligen Farben und dezenten Mustern. Doch dieser Wohnstil ist völlig dem anything goes verschrieben, das heißt: alles geht, erlaubt ist, was gefällt!

Wer also nicht auf auffällige Muster verzichten möchte, baut diese einfach in das Interieur mit ein, wie auf diesem Bild. Durch die fließenden Stoffe und die Kombination mit viel Weiß entstand hier ein an den Shabby Style erinnernder Look, der ganz individuell und einfach nur wunderschön ist. Wie ihr eure Möbel ganz einfach selbst in diesem Look gestalten könnt, lest ihr übrigens hier: DIY: Shabby Chic zum Selbermachen.