Geschenke, Geschenke, Geschenke – es ist wieder die Zeit des Jahres angebrochen, zu der sich alles um die große Frage ’Was soll ich bloß verschenken?’ dreht. Damit ihr gar nicht erst groß ins Grübeln kommen müsst und euch Verzweiflung und Stress erspart bleiben, haben wir euch hier bei homify bereits so einiges an Inspiration mit auf den Weg gegeben – wie zum Beispiel Geschenkideen für die Mutter oder die beste Freundin. Heute sind die Männer in eurem Leben an der Reihe. Hier kommen sieben coole Geschenke für den (besten) Freund.