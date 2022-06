homify 360°: Kleines Haus mit hohem Wellnessfaktor

Hier befinden wir uns im offen gestalteten Eingangsbereich. Zur rechten Seite der Türe schließen sich die privateren Räume an. Relativ unkonventionell ist die Anordnung des Wohnzimmers unterhalb der Galerie in einem geschützten Teilbereich. Die Treppe strukturiert den Raum optisch in zwei Hälften und sorgt in der ersten Etage für eine Teilung des Geschosses. Auf eine klassische Brüstung konnte bei der Treppe verzichtet werden, da die Stufen etwa ab der Hälfte von den direkt angrenzenden Wänden gesäumt werden.