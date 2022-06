7 Gründe, dieses Haus zu lieben

Wer heutzutage ein Haus bauen möchte, stellt schnell fest, dass es hier nahezu unendlich viele Möglichkeiten der Gestaltung gibt. Da kann man bei der Wahl der Dachform beginnen und bei der Frage nach passenden Bodenbelägen aufhören. Auch der Haustyp spielt eine wesentliche Rolle, womit gleichzeitig über den Stil entschieden wird. Gar nicht so einfach, ein Hausbau. Es sein denn, man weiß genau, was man möchte.

Die Bauherren des Einfamilienhauses in Starnberg, das wir euch in diesem Artikel vorstellen, wussten genau, was sie möchten: ein zeitlos, puristisches Wohnhaus! Umgesetzt wurde das Konzept von den Architekten von Huaber & More. Wie genau, zeigen wir euch nun!