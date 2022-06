homify 360°: Neubau eines deutschen Einfamilienhauses

Der Blick in die Natur wird durch die großen Fensterflächen eindrucksvoll freigegeben. Zusätzlich unterstützt die Glasfassade die schwerelos wirkende Architektur. Die holzgetäfelte Terrasse bietet einen warmen Kontrast zu dem restlichen, eher kühlen Baumaterial. So entsteht eine Harmonie von Form, Material und Funktion. Das Einfamilienhaus passt sich zudem schön in die umgebende Natur ein und bildet so eine ästhetische Symbiose mit ihr.