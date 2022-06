Feng Shui: Die fünf Elemente

Der philosophische Grundgedanke, der hinter der Feng Shui Lehre steht, lautet: Alles ist mit allem verbunden und wer harmonisch, gesund und zufrieden leben will, muss darauf achten, dass im Haus alle fünf Elemente - Feuer, Wasser, Holz, Metall und Erde – in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Nur dann kann das Chi, die alles bestimmende Lebensenergie, ungestört und reibungslos fließen. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Im perfekten Haus sind alle Elemente gleichwertig vertreten. Wofür die einzelnen Elemente stehen und wie man sie am besten in das eigene Wohnkonzept integriert, wollen wir uns heute mal näher ansehen.

