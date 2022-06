homify 360°: Renoviertes Steinhaus in den Pyrenäen

Wir befinden uns in einem kleinen Dorf in der Cerdanya in den östlichen Pyrenäen. Zwischen Wiesen, Feldern und Wäldern schmiegt sich das Haus an den Nordhang eines Hügels und punktet mit einem atemberaubenden Blick auf die Serra del Cadí, einem Gebirgszug, der zum Cadí-Moixeró Nationalpark gehört.