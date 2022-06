Wie kann ich ein Haus schneller verkaufen?

Neutrale Wandfarben sind ein wichtiger Teil vom Home-Staging. Geschmäcker sind bekanntlich sehr unterschiedlich, sodass knallige Wände in aufregenden Farben nicht für jeden einen willkommenen Blickfang darstellen. Helle natürliche Wandfarben gefallen in der Regel jedem und schaffen Raum für individuelle Vorstellungen. Außerdem wirken Räume mit hellen Wandfarben größer, weiter und wärmer, was den sofortigen Wohlfühlfaktor erhöht. Der potentielle Käufer kann sich in einer neutralen Umgebung viel besser vorstellen, wie er sich in seinem neuen Traumhaus verwirklichen würde. Home-Staging Experten empfehlen für die Wandgestaltung helle Beigetöne oder Sandfarben, die eine angenehme Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlen. Farben wie Weiß oder Grau wirken oftmals zu steril und kühl, was die Chancen auf eine positive Besichtigung verringert. Für jeden, der sein Haus verkaufen möchte, heißt es jetzt also abkleben und streichen. Wenn ihr keine Zeit und Lust habt, euren Wänden selber einen neuen, verkaufbaren Look zu verpassen, könnt ihr bei homify viele tolle Experten beauftragen, die euch helfen euer Projekte zu verwirklichen.