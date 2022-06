Kleine Wohnung in Berlin

Das Badezimmer findet sich in einer engen Nische der Berliner Wohnung. Die alte Bausubstanz aus Backsteinen wurde freigelegt und rückt in dem schlichten Entwurf in den Vordergrund. Die raue Struktur hat einen belebenden Einfluss auf die sonst vorherrschende sterile Gestalt. Graue kleine Mosaikmatten säumen die Wand der Dusche und bewirken aufgrund der dunklen Färbung eine tiefere Dimension, die den Raum optisch vergrößert.

