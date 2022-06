5 Traumhäuser in Brasilien

Weiter geht es mit unserer Traumhausreihe, in der wir euch jeweils fünf absolute Traumhäuser in einem bestimmten Land vorstellen. Spanien und Italien haben wir bereits besucht, heute führt uns die Reise nach Brasilien, in ein Land, das nicht nur aufgrund seines Klimas und seiner wunderschönen Strände gerade jetzt im deutschen Dezember ein verlockendes Reiseziel abgibt. Auch was die Architektur angeht, hat Brasilien so einiges zu bieten. Wir können uns jedenfalls gar nicht entscheiden, welches der folgenden fünf Häuser uns am besten gefällt, und sind gespannt auf eure Meinung.