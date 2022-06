Geschenkideen für Outdoor-Fans

Für viele von uns gehört ein zünftiges Lagerfeuer unbedingt zu unseren Outdoor-Abenteuern mit dazu, ganz egal, wie diese sich sonst so gestalten. In geselliger Runde unter freiem Himmel am Feuer zu sitzen und dabei am besten noch Stockbrot oder Würstchen zu rösten, scheint unsere Urinstinkte anzusprechen – oder es macht ganz einfach nur tierisch Spaß. Richtig perfekt und absolut sicher wird das Ganze aber erst mit der passenden Feuerschale. Schließlich kann man nicht überall einfach mal eben ein Loch buddeln und ein Lagerfeuer entfachen. Mit dem Fire Walk With Me von Nik Baeyens Design Studio sind wir aber auf der sicheren – und durch und durch stylishen – Seite. Aus robustem, rustikalen Cortenstahl gefertigt und im Design einer krabbelnden Riesenspinne nachempfunden, ist dieses stylishe Teil der Inbegriff von Outdoor und eine echt coole Geschenkidee.