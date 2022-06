Weihnachten in Portugal

Auch wenn es um das große Festmahl geht, unterscheidet sich Portugal kaum von anderen Ländern, in denen Weihnachten gefeiert wird. Das Essen ist eindeutig einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten und wird dementsprechend zelebriert. Die ganze Familie versammelt sich am Tisch und es gibt traditionelle Gerichte wie Bacalhau (Stockfisch), Kabeljau, Truthahn oder Tintenfisch. Auch verschiedene Süßspeisen stehen ganz hoch im Kurs auf dem portugiesischen Weihnachtsspeiseplan. Eine schöne Tradition ist der Bolo Rei, der weihnachtliche Königskuchen, der mit kandierten Früchten und Nüssen dekoriert wird. In vielen Familien wird eine Bohne mit in den Teig eingebacken und wer sie dann in seinem Stück findet, muss im nächsten Jahr den Königskuchen backen oder besorgen.