Wie mache ich mein Bad zu einer Wellnessoase?

Generell gilt, dass nahezu jeder Haus- bzw. Wohnungsbesitzer die Möglichkeit hat, sein Bad –zumindest in den Grundzügen- gemütlich und erholsam zu gestalten. Auffällig ist dennoch, dass die Ansprüche in Bezug auf ein Spa einrichten gerade dann besonders hoch sind, wenn ausreichend Platz zur Verfügung steht, um nicht „nur“ eine Wanne mit Whirlpoolfunktion, sondern noch viele weitere Extras einzusetzen. Auch der „leere“ bzw. nicht-benutzte Raum in einem Badezimmer, das als Spa eingerichtet werden soll, darf nicht unterschätzt werden. Nichts wirkt einladender als ein Raum, der weder zu voll, noch zu leer wirkt und damit ausreichend Bewegungsfreiheit bietet. Während große Badezimmer in diesem Zusammenhang ausreichend Platz bieten, um standardisierte bzw. auch überdurchschnittlich große Sanitäranlagen und Einrichtungsgegenstände zu beherbergen, ist in den kleineren Räumen Fantasie gefragt. Viele Designer bieten gerade für kleine Badezimmer, die es gilt, als Spa einzurichten, Einrichtungen an, die an besondere Gegebenheiten, wie zum Beispiel Dachschrägen oder Säulen in der Raummitte angepasst wurden und damit den zur Verfügung stehenden Platz optimal ausnutzen.