Ein maßgeschneidertes Mini-Apartment

Wie es viele von uns vielleicht noch von ihrer ersten eigenen Wohnung oder dem Studentenzimmer gewohnt sind, so wohnt und schläft der junge Mann auch hier in einem einzigen Raum. Die Aufteilung des Mobiliars wurde allerdings so geschickt vorgenommen, dass trotzdem absolute Wohlfühlatmosphäre herrscht.

So sind das Bett und die Couch in einer speziell angefertigten Holzkonstruktion miteinander vereint. Das Bett erscheint aufgrund des Holzbaldachins beinahe wie ein Himmelbett und bietet eine komfortable Rückzugszone. Da die Matratze auf dem Holzpodest nicht den gesamten Platz einnimmt, bleibt noch genügend Ablagefläche neben dem Schlafplatz – Nachttische mal anders.

An den Schlafbereich schließt sich ein länglicher Sitzbereich an. Mit reichlich Kissen ausgestattet, wird dieser zum Lieblingsplatz von Gästen. Doch die Holzkonstruktion dient nicht nur als Schlaf- und Sitzgelegenheit, sondern bietet auch noch jede Menge Stauraum. Denn unter dem Podest wurde Platz für Schubladen eingeplant, in denen sich allerlei Kleinkram verstauen lässt.

Interessant ist auch die Wandgestaltung: Eine Wand wurde am Übergang zur Decke in einem zarten, verlaufenden Türkiston gestrichen und erhält damit optisch etwas mehr Tiefe.