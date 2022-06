Wohntrend Kupfer

Diese hübschen Aufbewahrungskörbe von HOUSE DOCTOR, die wir bei unseren Experten von At number 67 entdeckt haben, schwimmen voll auf der Kupferwelle mit und halten auf elegante Weise Ordnung in unseren vier Wänden. Ob wir sie nun im Büro, im Bad oder im Wohnzimmer präsentieren, bleibt jedem selbst überlassen. So oder so machen sie eine Bombenfigur.