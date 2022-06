homify 360°: Holzhaus mit Schindeln

Eingebettet in Sommerblumen ragt der organische Korpus aus der Wiese hervor. Zur linken und rechten Seite wird der Komplex von zwei flankierenden, kubischen Anbauten eingerahmt. Die Häuser wurde in Holzbauweise errichtet und stehen im absoluten Einklang mit der Natur. Die zentrale Freiform gleicht einem Bienenstock, in dem es tatsächlich geschäftig summt. Denn der außergewöhnliche Raum hat die Funktion einer Ferienwerkstatt in der spezielle Workshops und Seminare angeboten werden.