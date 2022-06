Ratgeber Garten: Tipps für eine stimmungsvolle Gartenbeleuchtung

In lauen Sommernächten fühlen wir uns im Garten besonders wohl – beim gemütlichen Grillen mit der Familie genauso wie auf der rauschenden Gartenparty mit der gesamten Nachbarschaft, beim romantischen Candlelight-Dinner zu zweit ebenso wie bei einem entspannten Gläschen Wein nach einem langen Arbeitstag. Doch damit das Ambiente auch wirklich perfekt ist, darf die richtige Gartenbeleuchtung nicht fehlen. Sie sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern setzt den Garten außerdem stimmungsvoll in Szene und eröffnet uns völlig neue Perspektiven und Blickwinkel. Wir zeigen, was alles mit Strahlern, LED-Leuchten, Lampions, Fackeln, Sturmlichtern, Kerzen, Feuerschalen, Lichterketten und Co. möglich ist.