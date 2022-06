Kücheneinrichtung – die Grundlagen

Nicht nur die richtige Raumaufteilung, Raumnutzung und Beleuchtung sind wichtig, damit unsere Küche perfekt wird. Bei der Einrichtung sollte man auch an die optimalen Materialien sowie an genügend Stauraum denken. Fliesen beispielsweise sind für die Küche ein idealer Bodenbelag, da sie widerstandsfähig, leicht zu reinigen und obendrauf dekorativ sind. Diese Küche in einem Altbau wurde mit einem klassischen, schwarz-weißen Schachbrettmuster gefliest. Bei dem abgebildeten Wohnbeispiel wurde zudem auf ausreichend Stauraum geachtet. Zahlreiche Einbauschränke aus Holz sorgen für Ordnung. Geschirr, Tassen und Co. finden in den Hängeschränken oberhalb der Arbeitsplatten Platz.

Bei der Wahl des Materials für die Arbeitsplatten sollte man sich übrigens sowohl von seinem Geschmack, als auch von seinen Bedürfnissen leiten lassen. Wer es natürlich und funktional mag, wählt Naturholz, wer es eher edel bevorzugt, kann Marmor oder einen anderen Naturstein wählen, wobei Marmor weniger wasserabweisend als andere Natursteine ist.