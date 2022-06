Top 5: Warmes Licht und knallige Farben

Was zaubert sofort Gemütlichkeit? Richtig – ein Kamin. Dass es sich dabei nicht um einen echten handeln muss und trotz allem ein ähnlicher Effekt erzielt werden kann, könnt ihr sehr gut am Bild erkennen. Maßgeblich entscheidend für das behagliche Gefühl ist nämlich das wunderbar warme Licht, das von der Quelle ausgeht, die in diesem Falle nicht wärmend ist. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch ganz einfach diesen Kamin nachbaut und im Handumdrehen ein gemütliches Ambiente zaubert, lest unseren Artikel ’DIY: Mit nur 87 Euro vom tristen Keller zum rustikalen Jagdzimmer’.