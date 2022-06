Tipps zum energiesparenden Hausbau

In erster Linie empfiehlt sich natürlich das Heizen mit erneuerbaren Energien wie Sonneneinstrahlung, Luft oder Wasser. In Verbindung mit modernen Heizsystemen lässt sich so eine große Menge Energie einsparen.

Ein innovatives Heizsystem ist beispielsweise die Luft-Wasser-Wärmepumpe: Sie entzieht der Umgebungsluft die Wärme und leitet diese an eine Heizanlage weiter. Zusätzlich kann dieses System auch zur Aufbereitung von Warmwasser genutzt werden.

Auch Besitzer einer Fußbodenheizung können sich glücklich schätzen. Denn sie verteilt die Wärme gleichmäßig im ganzen Wohnraum und kann auch problemlos mit alternativen Heizmethoden betrieben werden.