Stilvoll wohnen auf 65 Quadratmetern – so geht's!

Mit dem Öffnen der Haustür ist man sogleich mitten im Geschehen und wird empfangen von einem überaus modern, hell und freundlich wirkenden Raum. Zum einen wird dieser für den Wohnbereich genutzt. Dieser ist mit einem Sofa sowie einem Sideboard für den Fernseher ausgestattet und lädt zu gemütlichen Abenden ein. Unmittelbar daneben befindet sich der Essbereich, für den modernes Designer-Mobiliar vorgesehen wurde. Inszeniert wird dieser durch das schmale Wandregal und den silberfarbenen Spiegel, der wunderbar mit der in Grau gestrichenen Wand harmoniert. Wenn ihr euch für Grau als Wandfarbe entscheidet, so achtet dabei auf den richtigen Ton. Denn Grau ist nicht gleich Grau. Hier wirkt der Ton sehr elegant, was durch die Ausstattung sowie durch die vielen indirekten Beleuchtungen zusätzlich verstärkt wird. Ein wirklich glanzvoller Empfang!