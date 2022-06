Bimago – Wandbilder mit Persönlichkeit

Die Einrichtung kann noch so durchdacht sein – wohnlich werden die eigenen vier Wände erst durch die passende Dekoration. Wer seinem Zuhause den letzten Schliff verleihen möchte, sollte deshalb stets auf Accessoires und Dekoelemente setzen, die nicht nur die Schokoladenseiten eines jeden Raumes zum Vorschein bringen, sondern auch die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. Vor allem kahle Wände zeugen von geringer Kreativität und strahlen ein nahezu trauriges Gesamtbild aus. Die Lösung? Wandbilder! Sie erwecken das Schlafzimmer, den Wohnraum oder die Küche im Nullkommanix zum Leben. Dass selbst Büroräume durch die passenden Wandbilder ein gemütliches Ambiente ausstrahlen können, beweisen wir euch anhand der Umgestaltung unserer homify-Redaktion. Das Ziel: dem Office einen persönlichen Schliff zu verleihen und so die Kreativität zu fördern. Auf der Suche nach Inspirationsquellen sind wir auf die Wandbilder von Bimago gestoßen – und schnell fündig geworden. In diesem Ideenbuch zeigen wir euch nicht nur, für welche Motive wir uns letztendlich entschieden haben, sondern wollen euch auch das junge Hamburger Unternehmen vorstellen. Schon mal eine gute Nachricht vorab: Es war nie einfacher, das perfekte Motiv zu finden…