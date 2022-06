6 Schlafzimmer, die Träume wahr werden lassen

So schön kann Minimalismus sein. Für ein Schlafzimmer eher ungewöhnlich, strich man die Wand in einem dunklen Grauton. Dieser harmonisiert wiederum hervorragend mit dem dunklen Holzboden, wodurch der kühle Look der Wandfarbe wieder neutralisiert wird. Statt eines prunkvollen Bettgestells sorgt hier lediglich eine Matratze für einen erholsamen Schlaf. Wer nicht das Glück hat, so einen prächtigen Ausblick zu genießen, der kann mit grünen Pflanzen etwas mehr Vitalität in die Schlafzimmereinrichtung bringen.