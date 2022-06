Rustikale Küchen zum Verlieben

Diese Küche zeigt sich durch und durch im Landhausstil und ist ein wahres Paradebeispiel dafür. Ein aus Stein verlegter Boden, in helle Fliesen gefasste Fronten aus Holz, die sich in einem warmen Grünton zeigen, Schranktüren aus Glas mit einer süßen Gardine versehen, dazu Gartenkräuter und Obstkörbe – ländlicher geht es nicht. Die in einem seichten Gelbton gestrichene Wand fügt sich harmonisch in das Gesamtbild und auch die Hängevorrichtung für die Töpfe, Pfannen und Siebe sind eine tolle Möglichkeit, die Utensilien zu verstauen. Der liebliche Beistelltisch in Creme dient nicht nur als Ablage für den frisch gebackenen Kuchen und die selbst gesammelten Waldpilze, sondern rundet zudem die räumliche Gestaltung optimal ab.