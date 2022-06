Geniale Ideen, wie man alte Sachen wiederverwenden kann

Hättet ihr es erkannt? Der Stein dieser Kette besteht tatsächlich aus Nespresso-Kapseln, die man eigentlich lieblos täglich in den Müll wandern lässt. Die Designerin Sylwia Lorenz von SYLOSchmuck fertigt jedes Schmuckstück exklusiv per Hand an. Und damit haben wir auch einen entscheidenden Vorteil von Upcycling-Produkten, denn dabei handelt es sich immer um Unikate.