Wohnen ohne Holz ist für die meisten für uns unvorstellbar. Egal, welchen Einrichtungsstil wir haben, welche Farben wir lieben und welche Designs wir bevorzugen – Holz spielt in vielen Wohnkonzepten eine große Rolle. Vom Bett bis zum Fußboden und vom Schrank bis zum Esszimmertisch – Massivholz ist hier besonders beliebt. Auch in der Küche. Denn der nachhaltige Rohstoff punktet nicht nur mit einer extrem langen Lebensdauer, sondern wirkt sich darüber hinaus positiv auf das Wohnklima aus. Gerade in einer Zeit, in der gesundes Wohnen und Gemütlichkeit ganz oben auf der Liste stehen, sind Küchen aus Massivholz gefragter denn je. Und das nicht nur bei denjenigen unter uns, die den rustikalen Landhausstil bevorzugen. Die folgenden Bilder der Lignum Schreinerei GmbH zeigen, wie vielseitig, ästhetisch und funktional Massivholzküchen sein können.