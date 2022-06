Ein Traumhaus für die Kids

Das spanische Architektenpaar Anna und Eugeni Bach erhielt vor Kurzem einen ganz besonderen Auftrag – nämlich von den eigenen Kindern. Wenn Mama und Papa andauernd Häuser für wildfremde Leute bauen, ist es ja schließlich nur logisch, dass die Kids irgendwann auch mal eins in Auftrag geben. Und da Eltern ihren Kindern ungern Herzenswünsche abschlagen, konnten sich die Bach-Sprösslinge nach zwei Wochen über ein echtes Designer-Spielhaus im Garten freuen. Und zwar ein perfekt durchdachtes, raffiniertes und voll und ganz auf sie persönlich zugeschnittenes Unikat, an dem sie sicherlich noch lange Jahre ihre Freude haben werden. Die Fotos sprechen für sich: Da wären wir doch alle am liebsten noch mal Kind…