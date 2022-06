Warum sind Palettenmöbel so beliebt?

Palettenmöbel sind zurzeit ein großes Thema. Doch haben sie den Hype wirklich verdient? Sie sind DER Trend des Jahres und werden auch in Zukunft bei der Inneneinrichtung nicht mehr wegzudenken sein. Aus den recycelten Europaletten können wunderschöne Möbel gebaut werden – und das zu geringen Kosten. Natürlich sind Designer auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der einstigen Warenträger gestoßen und lassen diese nun in einem neuen Glanz erstrahlen. Egal, ob ein Couchtisch, ein Sofa, ein Regal oder ein dekoratives TV-Möbel – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Verarbeitung der Paletten ist kinderleicht. „Do it yourself“ Liebhaber und Fans des Industrial-Stils haben den Trend schon längst in ihre Wohnzimmer integriert und erfreuen sich an dem rustikalen Charme der selbstgebauten Möbel. Wir sagen JA – den Hype haben sie sich verdient, denn aus keinem anderen Material lassen sich so schnell, so einfach, so schöne Möbel selber bauen!