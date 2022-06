Das Bilderbuch-Zuhause

Aus dieser Perspektive sieht man noch einmal sehr schön die Schiebetüren in ihrer ganzen Pracht. Sie sind nicht nur funktional und stylish, sondern ermöglichen den Besitzern auch einen tollen Ausblick in den Garten. Auch in den kühleren Monaten präsentiert sich das Haus so dank seiner Vielseitigkeit und dem ansprechenden Design weitläufig und frisch. Das Oberlicht in der Decke unterstreicht noch einmal die Beziehung zwischen innen und außen.