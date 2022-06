Offen wohnen – so geht's!

Um in allen Lebenslagen den tollen Ausblick genießen und dadurch mit der Umgebung und ihrer beeindruckenden Natur verbunden sein zu können, wurde auch bei der Platzierung der Einrichtung darauf geachtet. In der Küche etwa wurde die Kochzeile direkt an die komplett verglaste Wand ausgerichtet, was zugleich für viel Helligkeit sorgt.