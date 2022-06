Lampen und Leuchten für drinnen und draußen

Zum Schluss noch eine Lichtdesignidee für euren Garten: Die Lichtblüten aus der Kunstschmiede reflektieren bei Tag in der Sonne und bei Nacht durch das romantische Solarlicht. Diese Gartenlaternen werden in Bayern in Handarbeit gefertigt. Sämtliche Metallteile bestehen ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl oder Messing/Bronze. Die Lichtblüten gibt es in 20 verschiedenen Designs, sodass unter Garantie jeder das passende Modell für seinen Garten findet.