homify 360°: Weiße Villa in Berlin-Dahlem

Betreten wir das Innere des Hauses, fällt sofort auf, dass sich das innenarchitektonische Konzept stark an dem Bild der Außenfassade orientiert. Hier befinden wir uns in der Küche, die in den Garten ausgerichtet wurde und so beim Kochen wunderbare Blickbeziehungen ins schöne Grüne verspricht. Die Fronten der Küchenschränke sowie die Arbeitsplatte wurde gänzlich in strahlendem Weiß gehalten und wirken nahezu steril. Verstärkt wird die klinisch reine Gestalt nochmals durch die Küchengeräte aus Edelstahl. Die Kochinsel bietet eine enorm große Fläche, um Gäste bestens zu bewirten.