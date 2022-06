Tipps für die Ostertafel

Manchmal ist der Wettergott um Ostern besonders gnädig und schickt uns nahezu sommerliche Temperaturen. Dann wäre es eine Schande, sich im Haus zu verstecken. Also: Nichts wie raus mit der Ostertafel auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten. An der frischen Luft schmeckt das Festessen doch gleich doppelt so gut.