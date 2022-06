Vorher-Nachher – der Umbau eines verfallenen Einfamilienhauses

Der moderne Stil der Außenfassade wurde beibehalten und dennoch ist das Einfamilienhaus kaum wiederzuerkennen. Verschwunden sind die vergilbten Wände und trüben Fenster. An ihrer Stelle finden sich nun große, bodentiefe Fensterfronten, die viel Licht hereinlassen. Außerdem wurde der Fassade ein frischer Anstrich verpasst, so erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz. Auch der Vorgarten wurde gejätet und aufgeräumt. Nun präsentiert er sich zurückhaltend, sodass nichts von der besonderen baulichen Struktur des Hauses ablenkt.